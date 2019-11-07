ЦИК заявляет, что в некоторых ОТО выборы под угрозой срыва

7 ноября, 2019, 20:25

В некоторых территориальных общинах организация местных выборов оказалась под угрозой срыва в связи с уклонением определенных членов районных избирательных комиссий от выполнения своих обязанностей

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Комиссия вынуждена констатировать, что в некоторых ОТО организация избирательного процесса оказалась под угрозой срыва в связи с уклонением определенных членов районных избирательных комиссий от выполнения своих обязанностей. Поэтому, в некоторых РИК свои полномочия осуществляют лишь около 60 процентов членов от сложившегося количества комиссий. Кроме того, в отдельных комиссиях их руководящий состав тоже уклоняется от выполнения своих обязанностей", - говорится в заявлении.

ЦИК обращается к политическим партиям с просьбой еще раз тщательно пересмотреть членов комиссий и в максимально сжатые сроки повлиять на исправление ситуации, чтобы была возможность вовремя сформировать соответствующие территориальные и участковые избирательные комиссии.

"ЦИК также напоминает, что согласно календарным планам основных организационных мероприятий по подготовке и проведению указанных выборов районные избирательные комиссии по местным выборам обязаны в соответствии с 9 и 16 ноября 2019 года включительно сформировать состав (создать, вносить изменения в состав) сельских, поселковых , городских избирательных комиссий. Также эти же районные избирательные комиссии в соответствии с 6 и 13 декабря 2019 включительно должны образовать участковые избирательные комиссии для проведения соответствующих выборов ", - говорится в сообщении пресс-службы.

В комиссии напомнили, что за уклонение членами комиссии от выполнения своих полномочий в соответствии со статьей 157 Уголовного кодекса Украины, предусмотрена уголовная ответственность.