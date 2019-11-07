Чемпион мира в супертяжелом весе собирается дебютировать в кино
Об этом сообщает Fight Hub в YouTube.
По словам обладателя титула WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера он планирует выступать на ринге еще максимум шесть лет, а потом хочет попробовать себя в качестве киноактера.
"Шесть лет - это мой максимум, когда я планирую завершить боксерскую карьеру. Я хочу попробовать себя в кино. Знаете, актерская игра - это мое увлечение. Я уже пробовал это, и у меня отлично получается на сцене, и я очень этим увлечен и планирую многого достичь в актерстве. Также я сертифицированный аквалангист и хочу больше узнать об океане ", - признался Уайлдер. .
23 ноября Деонтей Уайлдер будет защищать титул WBC в бою против кубинца Луиса Ортиса.
- 22 октября украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что не сомневается в победе своего соотечественника Александра Усика над американцем Деонтеем Уайлдером.
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