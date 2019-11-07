 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЧемпион мира в супертяжелом весе собирается дебютировать в кино

Чемпион мира в супертяжелом весе собирается дебютировать в кино


фото: BoxingScene
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер заявил, что планирует сделать карьеру киноактера

Об этом сообщает Fight Hub в YouTube.

По словам обладателя титула WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера он планирует выступать на ринге еще максимум шесть лет, а потом хочет попробовать себя в качестве киноактера.

"Шесть лет - это мой максимум, когда я планирую завершить боксерскую карьеру. Я хочу попробовать себя в кино. Знаете, актерская игра - это мое увлечение. Я уже пробовал это, и у меня отлично получается на сцене, и я очень этим увлечен и планирую многого достичь в актерстве. Также я сертифицированный аквалангист и хочу больше узнать об океане ", - признался Уайлдер. .

23 ноября Деонтей Уайлдер будет защищать титул WBC в бою против кубинца Луиса Ортиса.

  • 22 октября украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что не сомневается в победе своего соотечественника Александра Усика над американцем Деонтеем Уайлдером.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 ноября, 2019 четверг

больше новостей

7 ноября, 2019 четверг

6 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать