Бундестаг ночью обсудит защиту "Северного потока-2" от санкций и газовой директивы ЕС

7 ноября, 2019, 17:41

Депутаты немецкого парламента ночью будут обсуждать два вопроса, связанные с Nord Stream 2: защиту газопровода от политики санкций и внесенную правительством поправку к закону, который имплементирует Директиву ЕС по внутреннему рынку природного газа

В повестке дня пленарного заседания указано, что рассмотрение этих двух вопросов должно начаться в 21:00 7 ноября и 02.55 8 ноября, сообщает Укринформ.

"Бундестаг обсудит в четверг, 7 ноября, запрос по предложению фракции AfD (" Альтернатива для Германии ") под названием "Обеспечить энергообеспечения Германии - защитить Nord Stream 2 от политики санкций", - говорится в теме заседания.

Ожидается, что после 45 минут дискуссии, которая начнется около 21:00 (берлинское время), заявка будет передана в Комитет по экономическим и энергетическим вопросам для дальнейшего обсуждения.

AfD призывает Федеральное правительство "принять необходимые контрмеры, чтобы защитить европейские компании, которые участвуют в проектах "Северного потока-2", от санкций США". В случае введения санкций в отношении Nord Stream 2, правительства предлагают направить средства государственной банковской группы KfW на компенсацию дополнительных расходов и возможных задержек в проект.

На 2:55 ночи поставлена на обсуждение внесенная Федеральным правительством поправка к закону об энергетической промышленности, который имплементирует законодательству ФРГ Директиву ЕС по общим правилам внутреннего рынка природного газа.

"Этим законопроектом должны быть внесены изменения в определение взаимосвязей в газовой отрасли. Целью является также распространение правил внутреннего рынка газа, в частности на трубопроводы между государствами-членами ЕС и государствами- не членами ЕС. В дальнейшем требования регуляторного законодательства должны применяться к сухопутной или морской границы государства-члена", - говорится в пояснении.

В то же время на 4 утра 8 ноября поставлен на рассмотрение законопроект "по Соглашению от 7 ноября 2018 года между Федеративной Республикой Германия и Украиной о социальном обеспечении". Соглашение имеет целью, в частности, избежание двойного пенсионного и социального страхования от несчастных случаев для работников, выехавших на работу в другую страну.