Без тестирования на животных: в Украине хотят переписать правила изготовления косметики, как в ЕС

7 ноября, 2019, 16:08

Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования рекомендует правительству разработать и утвердить план мероприятий по внедрению технического регламента на косметическую продукцию

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на соответствующее решение приняли члены комитета по результатам рассмотрения электронной петиции о запрете использования животных при тестировании косметических средств.

"Комитет предложил Министерству здравоохранения до 1 февраля 2020 внести на утверждение Кабинетом министров Украины проект технического регламента о косметической продукции, которая соответствует Регламенту (ЕС) № 1223/2009 Европейского парламента и Совета на косметическую продукцию, размещается на внутреннем рынке ЕС. Кабинету министров Украины Комитет рекомендует разработать и утвердить план мероприятий по внедрению технического регламента на косметическую продукцию", - говорится в сообщении.

К такому решению члены комитета пришли после рассмотрения электронной петиции о запрете использования животных при тестировании косметических средств, которая набрала 25338 голосов в поддержку.

Отмечается, что перечень альтернативных методов и объектов для использования вместо экспериментальных животных разрабатывается и утверждается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере образования и науки.