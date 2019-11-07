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Espreso.tvМирАмериканский истребитель случайно сбросил бомбу на частную территорию в Японии

Американский истребитель случайно сбросил бомбу на частную территорию в Японии


фото: ednews
Военный истребитель США случайно сбросил инертную бомбу на частную территорию возле учебной площадки в префектуре Аомори, что на севере Японии

Об этом сообщает NHK.

"Министерство (обороны Японии, - ред.) цитирует сообщение американских военных о том, что F-16, размещенный на американской авиабазе Мисава, в среду около 18:30 сбросил учебную боеголовку класса воздух-земля к северу от базы", - говорится в сообщении .

Американские войска сообщили, что инертную бомбу нашли на частной территории возле полигона. Во время инцидента никто не пострадал и не получил травм.

Министерство обороны Японии предупредило местные органы власти после получения сообщения об инциденте от американских сил в Японии.

В Минобороны Японии также заявили, что это единственный артиллерийский полигон, где на острове Хонсю можно проводить обучение по стрельбе и бомбардировкам. Он совместно используется военными США и силами самообороны Японии.

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