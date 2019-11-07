3 ноября The New York Times опубликовала статью с картой Украины без Крыма и до сих пор не исправил

7 ноября, 2019, 08:45

Публикация посвящена вероятным планам олигарха Игоря Коломойского построить еще один горнолыжный курорт в Карпатах

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на статью.

В статье говорится об известном курорте в украинских Карпатах - Буковель и возможности построения Коломойским еще одного подобного курорта - Свидовец.

На одной из иллюстраций к публикации изображена карта региона, где материка Украина обозначена белым цветом, а все вокруг, включая Крым, - серым.