3 ноября The New York Times опубликовала статью с картой Украины без Крыма и до сих пор не исправил
7 ноября, 2019, 08:45
Публикация посвящена вероятным планам олигарха Игоря Коломойского построить еще один горнолыжный курорт в Карпатах
Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на статью.
В статье говорится об известном курорте в украинских Карпатах - Буковель и возможности построения Коломойским еще одного подобного курорта - Свидовец.
На одной из иллюстраций к публикации изображена карта региона, где материка Украина обозначена белым цветом, а все вокруг, включая Крым, - серым.
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