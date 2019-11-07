18-летний форвард "Реала" побил сразу 2 рекорда Лиги чемпионов

7 ноября, 2019, 14:53

Бразильский футболист мадридского "Реала" стал автором самого быстрого дубля в истории Лиги чемпионов и самым молодым бразильцем, который забивал в турнире

Об этом сообщает OptaJoe в twitter.

В матче 4-го тура Лиги чемпионов, в котором "Реал" победил турецкий "Галатасарай" со счетом 6: 0, Родриго установил сразу два рекорда.

Форвард испанской команды стал автором самого быстрого дубля в истории Лиги чемпионов. На это ему понадобилось 6 мин и 4 с. Также в возрасте 18 лет и 301 день Родриго стал самым молодым бразильцем в истории Лиги чемпионов, который забил гол. Всего на счету нападающего три гола и одна результативная передача в матче с "Галатасараем".

18y 301d - Rodrygo has become the second youngest player to score a #UCL hat-trick, after Raul against Ferencvarosi in October 1995 (18y 113d). Hero. - OptaJoe (@OptaJoe) November 6, 2019