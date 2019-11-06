Знаменитый футболист не сдержал слез из-за трогательного перформанса фанов
Об этом сообщает официальный сайт "Брюгге".
Перед матчем чемпионата Бельгии со "Стандардом" фанаты "Брюгге" устроили яркий перформанс в честь легенды клуба Рауля Ламбера.
Болельщики на трибунах выложили числа 9 и 75. Первое указывало на номер, под которым выступал Ламбер, а второе на 75-летие, которое он праздновал. Реакция бывшего футболиста оказалась неожиданной. От увиденного Лоамбер расплакался прямо на поле.
Матч между "Брюгге" и "Стандардом" завершился вничью 1:1. Ламбер сделал первый удар по мячу перед началом встречи.
Рауль Ламбер выступал за "Брюгге" с 1962 до 1980 года, провел за клуб 373 матча и забил 215 голов. В составе сборной Бельгии стал бронзовым призером чемпионата Европы 1972 года.
- Напомним, 6 ноября украинские футболисты Игорь Пластун и Эдуард Соболь попали в символическую сборную 13-го тура чемпионата Бельгии.
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