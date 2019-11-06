Знаменитый футболист не сдержал слез из-за трогательного перформанса фанов

6 ноября, 2019, 15:37

Легендарный футболист бельгийского "Брюгге" Рауль Ламбер не сдержал слез во время перформанса фанов, в честь его 75-летия

Об этом сообщает официальный сайт "Брюгге".

Перед матчем чемпионата Бельгии со "Стандардом" фанаты "Брюгге" устроили яркий перформанс в честь легенды клуба Рауля Ламбера.

Болельщики на трибунах выложили числа 9 и 75. Первое указывало на номер, под которым выступал Ламбер, а второе на 75-летие, которое он праздновал. Реакция бывшего футболиста оказалась неожиданной. От увиденного Лоамбер расплакался прямо на поле.

Матч между "Брюгге" и "Стандардом" завершился вничью 1:1. Ламбер сделал первый удар по мячу перед началом встречи.

Рауль Ламбер выступал за "Брюгге" с 1962 до 1980 года, провел за клуб 373 матча и забил 215 голов. В составе сборной Бельгии стал бронзовым призером чемпионата Европы 1972 года.