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Espreso.tvСпортЗнаменитый футболист не сдержал слез из-за трогательного перформанса фанов

Знаменитый футболист не сдержал слез из-за трогательного перформанса фанов


фото: sporza.be
Легендарный футболист бельгийского "Брюгге" Рауль Ламбер не сдержал слез во время перформанса фанов, в честь его 75-летия

Об этом сообщает официальный сайт "Брюгге".

Перед матчем чемпионата Бельгии со "Стандардом" фанаты "Брюгге" устроили яркий перформанс в честь легенды клуба Рауля Ламбера.

Болельщики на трибунах выложили числа 9 и 75. Первое указывало на номер, под которым выступал Ламбер, а второе на 75-летие, которое он праздновал. Реакция бывшего футболиста оказалась неожиданной. От увиденного Лоамбер расплакался прямо на поле.

Матч между "Брюгге" и "Стандардом" завершился вничью 1:1. Ламбер сделал первый удар по мячу перед началом встречи.

Рауль Ламбер выступал за "Брюгге" с 1962 до 1980 года, провел за клуб 373 матча и забил 215 голов. В составе сборной Бельгии стал бронзовым призером чемпионата Европы 1972 года.

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