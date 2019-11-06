Зеленский в Харькове несколько раз назвал Укроборонпром "концертом". Видео
6 ноября, 2019, 17:27
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков несколько раз назвал "концертом" госконцерн "Укроборонпром"
Видеозаписи выступления Зеленского начали распространяться по сети.
"Приоритет сейчас - погашение задолженности предприятий-участников государственного концерта "Укроборонпром" по заработной плате, может быть через пополнение уставного капитала государственного концерта "Укроборонпром", - сказал Зеленский.
Эту ошибку президент допустил минимум трижды.
"Вы слышали громкую историю с коррупцией в государственном концерте ... концерне "Укроборонпром", - сказал Зеленский в другой части выступления.
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