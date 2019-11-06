Зеленский в Харькове несколько раз назвал Укроборонпром "концертом". Видео

6 ноября, 2019, 17:27

Видеозаписи выступления Зеленского начали распространяться по сети.

"Приоритет сейчас - погашение задолженности предприятий-участников государственного концерта "Укроборонпром" по заработной плате, может быть через пополнение уставного капитала государственного концерта "Укроборонпром", - сказал Зеленский.

Эту ошибку президент допустил минимум трижды.

"Вы слышали громкую историю с коррупцией в государственном концерте ... концерне "Укроборонпром", - сказал Зеленский в другой части выступления.