Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов

6 ноября, 2019, 11:36

Совет создан в целях обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова журналистов

Об этом сообщает сайт президента.

"В целях обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, СМИ, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствия законной профессиональной деятельности журналистов, постановляю образовать Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины", - говорится в постановлении Зеленского.

В состав Совета вошли:

МИСЬКЫЙ Вадим Васильевич - общественный деятель, секретарь Совета БУРМАГИН Александр Александрович - юрист ВЛАЩЕНКО Наталья Викторовна - журналист, продюсер ГОРОДЕЦКАЯ Ирина Олеговна - юрист ГУМЕНЮК Наталья Петровна - журналист ДУЦИК Диана Ростиславовна - общественный деятель ЕЛИЗАРОВ Павел Александрович - продюсер КРЕЧЕТОВ Максим Геннадьевич - журналист ЛЕБЕДЕВА Татьяна Яковлевна - общественный деятель ОСТАПА Светлана Витальевна - журналист, редактор ПИСАНКО Людмила Александровна - редактор ПОПОВА Татьяна Валерьевна - общественный деятель TOMИЛEHKO Сергей Антонович - общественный деятель, журналист ШЕВЧЕНКО Тарас Сергеевич - юрист, общественный деятель ШТУРХЕЦКИЙ Сергей Владимирович - общественный деятель.

Ранее сообщалось, что украинский журналист Даниил Яневский отказался работать в этой Раде, "потому что никаких проблем со свободой слова в Украине нет".