Зеленский назначил себе советником американского адвоката Мака
Указ о его назначении обнародован на сайте президента.
2010 газета KyivPost писала о нем материал, в частности о том, что Мак - уроженец Нью-Йорка - работает в фирме со штатом более чем 100 юристов и с ежегодным доходом около $ 40 млн.
В 2002 году он работал старшим юристом в Киеве в компании PricewaterhouseCoopers (международная сеть компаний, предлагающих профессиональные услуги в области консалтинга и аудита).
Сейчас Эндрю Роман Мак возглавляет юридическую фирму Asters в Вашингтоне, США.
Он специализируется на сопровождении международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ, является экспертом в области M & A, корпоративного и антимонопольного права, compliance, законов FCPA и UK Bribery Act, рынков капитала и государственного регулирования.
Мак имеет опыт координации трансграничных споров, а также консультирования украинских и компаний из стран СНГ по вопросам взаимодействия с партнерами в США.
На сайте компании сообщается, что он имеет в Украине свидетельство адвоката.
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