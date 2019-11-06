Зеленский назначил себе советником американского адвоката Мака

6 ноября, 2019, 08:29

Владимир Зеленский назначил Эндрю Романа Мака советником Президента Украины, вне штата

Указ о его назначении обнародован на сайте президента.

2010 газета KyivPost писала о нем материал, в частности о том, что Мак - уроженец Нью-Йорка - работает в фирме со штатом более чем 100 юристов и с ежегодным доходом около $ 40 млн.

В 2002 году он работал старшим юристом в Киеве в компании PricewaterhouseCoopers (международная сеть компаний, предлагающих профессиональные услуги в области консалтинга и аудита).

Сейчас Эндрю Роман Мак возглавляет юридическую фирму Asters в Вашингтоне, США.

Он специализируется на сопровождении международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ, является экспертом в области M & A, корпоративного и антимонопольного права, compliance, законов FCPA и UK Bribery Act, рынков капитала и государственного регулирования.

Мак имеет опыт координации трансграничных споров, а также консультирования украинских и компаний из стран СНГ по вопросам взаимодействия с партнерами в США.

На сайте компании сообщается, что он имеет в Украине свидетельство адвоката.