Из-за трещин в деталях Ryanair сняла три самолета Boeing с полетов - The Guardian

6 ноября, 2019, 12:33

Ирландская авиакомпания Ryanair приостановила полеты не менее трех самолетов Boeing-737 из-за обнаружения трещин в их деталях

Как сообщает The Guardian, трещины были обнаружены между крылом и фюзеляжем.

Отмечено, что Ryanair не первая авиакомпания, столкнувшаяся с этой проблемой. Выявление трещин в деталях, которые на авиационном жаргоне называют "огуречными вилками" за их сходство с вилками для корнишонов, уже привело к прекращению эксплуатации 50 самолетов Boeing во всем мире.

На прошлой неделе крупнейший авиаперевозчик Австралии Qantas Airways Ltd. прекратил эксплуатацию трех самолетов Boeing-737 NG в связи с выявлением аналогичных трещин.