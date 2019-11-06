Из-за трещин в деталях Ryanair сняла три самолета Boeing с полетов - The Guardian
6 ноября, 2019, 12:33
Ирландская авиакомпания Ryanair приостановила полеты не менее трех самолетов Boeing-737 из-за обнаружения трещин в их деталях
Как сообщает The Guardian, трещины были обнаружены между крылом и фюзеляжем.
Отмечено, что Ryanair не первая авиакомпания, столкнувшаяся с этой проблемой. Выявление трещин в деталях, которые на авиационном жаргоне называют "огуречными вилками" за их сходство с вилками для корнишонов, уже привело к прекращению эксплуатации 50 самолетов Boeing во всем мире.
На прошлой неделе крупнейший авиаперевозчик Австралии Qantas Airways Ltd. прекратил эксплуатацию трех самолетов Boeing-737 NG в связи с выявлением аналогичных трещин.
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