Взрыв на трассе: на выезде из Киева неизвестный мотоциклист бросил бомбу в легковушку и уехал
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
По словам свидетелей, автомобиль Mercedes-Benz черного цвета стоял на повороте в направлении села Чайки. Вдруг к машине подъехал мотоциклист, бросил в автомобиль взрывное устройство и уехал.
Взрывной волной у машины снесло крышу. Водитель погиб. Двое пассажиров, находившиеся в машине, получили легкие телесные повреждения.
На место прибыли несколько карет скорой медицинской помощи, спасатели ДСНС, взрывотехники, криминалисты. Из-за поврежденных взрывом нескольких машин и большого скопления машин оперативных служб осталась свободной только одна полоса движения на выезд из Киева, поэтому образовалась огромная пробка.
В Киеве введен план "Перехват" по розыску и задержанию мотоцикла BMW с кофром, на котором байкер, одетый в черную одежду, скрылся с места преступления.
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