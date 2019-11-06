Взрыв на трассе: на выезде из Киева неизвестный мотоциклист бросил бомбу в легковушку и уехал

6 ноября, 2019, 22:56

Вечером 6 ноября на выезде из Киева, на Брест-Литовском шоссе (трасса в направлении Житомира) прогремел взрыв

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

По словам свидетелей, автомобиль Mercedes-Benz черного цвета стоял на повороте в направлении села Чайки. Вдруг к машине подъехал мотоциклист, бросил в автомобиль взрывное устройство и уехал.

Взрывной волной у машины снесло крышу. Водитель погиб. Двое пассажиров, находившиеся в машине, получили легкие телесные повреждения.

На место прибыли несколько карет скорой медицинской помощи, спасатели ДСНС, взрывотехники, криминалисты. Из-за поврежденных взрывом нескольких машин и большого скопления машин оперативных служб осталась свободной только одна полоса движения на выезд из Киева, поэтому образовалась огромная пробка.

В Киеве введен план "Перехват" по розыску и задержанию мотоцикла BMW с кофром, на котором байкер, одетый в черную одежду, скрылся с места преступления.