Вукоевич сделал неутешительный прогноз для "Шахтера" на матч против загребского "Динамо"

6 ноября, 2019, 08:23

Бывший футболист киевского "Динамо" Огнен Вукоевич указал на проблемы "Шахтера" перед ключевым матчем группового раунда Лиги чемпионов в Хорватии

Об этом сообщает Sportske.jutarnji.

По словам Вукоевича, который сейчас тренирует молодежную сборную Хорватии U20 и работает скаутом киевского "Динамо", "Шахтер" попал в глубокий кризис перед решающим матчем Лиги чемпионов в Загребе против хорватского "Динамо".

"Я не помню, чтобы "Шахтер" попал в такую кризисную ситуацию. Уверен, что они психологически обеспокоены, ведь привыкли побеждать, достигать целей, демонстрировать силу", - сказал Вукоевич.

По его словам, у "Шахтера" есть большие проблемы в обороне, ведь команда не умеет защищаться и не способна перестроить свою игру.

"Шахтер" не умеет защищаться. У них в составе очень много бразильцев, которые не могут изменить привычную философию игры. "Шахтер" не может отойти и играть на контратаках, они предпочитают владение и создание моментов за счет преимущества. Когда кто-то не дает им играть в контроль мяча, начинаются сложности, они начинают нервничать и терять контроль над игрой ", - пояснил Вукоевич.

Бывший хавбек сборной Хорватии убежден, что сейчас загребское "Динамо" выглядит лучше "Шахтера".

"Загребское "Динамо" выглядит гораздо лучше "Шахтера" сейчас, но нужно быть осторожными, ведь у горняков есть опытные игроки, которые могут использовать даже малейший шанс", - подытожил Вукоевич.