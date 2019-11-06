Великобритания и Норвегия изъяли из своих каталогов навигационные карты РФ по территориальным водам Украины, - Криклий

6 ноября, 2019, 13:14

Международные гидрографические организации PRIMAR (Норвегия) и IC-ENC (Великобритания) изъяли российские навигационные карты на воды Украины из своих каталогов

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает пресс-служба ведомства.

Криклий отметил, что благодаря работе Госгидрографии, достигнут результат:

"Региональные центры электронных карт Международной гидрографической организации PRIMAR (Норвегия) и IC-ENC (Великобритания) изымают российские карты из своих каталогов для обеспечения безопасности судоходства в Азовском и Черном морях и соблюдения и выполнения резолюции Генассамблеи ООН А / Res / 68/262" .

Министр подчеркнул, что РФ незаконно реализовывала морские электронные навигационные карты (ЭНК) на территорию Украины, чем создавала угрозу мореплаванию в Черном и Азовском морях.