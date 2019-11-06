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Espreso.tvОбществоВ Украине создадут колл-центр для реагирования на случаи домашнего насилия

В Украине создадут колл-центр для реагирования на случаи домашнего насилия

Решение Кабмина позволит создать колл-центр на 169 работников, где будут реагировать на случаи домашнего насилия, оказывать помощь, передавать эти данные в правоохранительные органы

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Решение правительства позволит создать современный колл-центр на 169 работников, где круглосуточно и бесплатно одновременно не менее 16 операторов будут безотлагательно реагировать на случаи домашнего насилия, оказывать консультационную и психологическую помощь, передавать эти данные в правоохранительные органы для реагирования", - говорится в сообщении .

В реестр таких обращений будет подключено одновременно около 10 тысяч пользователей, чтобы обеспечить межведомственный информационный обмен между правоохранительными органами, органами прокуратуры, Минсоцполитики и другими ведомствами.

Как отмечается, решение было принято в рамках комплексной программы противодействия торговле людьми, предотвращения и противодействия домашнему насилию, насилию по признаку пола и насилия в отношении детей.

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