В Украине создадут колл-центр для реагирования на случаи домашнего насилия
Об этом сообщает Правительственный портал.
"Решение правительства позволит создать современный колл-центр на 169 работников, где круглосуточно и бесплатно одновременно не менее 16 операторов будут безотлагательно реагировать на случаи домашнего насилия, оказывать консультационную и психологическую помощь, передавать эти данные в правоохранительные органы для реагирования", - говорится в сообщении .
В реестр таких обращений будет подключено одновременно около 10 тысяч пользователей, чтобы обеспечить межведомственный информационный обмен между правоохранительными органами, органами прокуратуры, Минсоцполитики и другими ведомствами.
Как отмечается, решение было принято в рамках комплексной программы противодействия торговле людьми, предотвращения и противодействия домашнему насилию, насилию по признаку пола и насилия в отношении детей.
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11 января вступил в силу закон по противодействию домашнему насилию.
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