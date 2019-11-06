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Espreso.tvОбществоВ Украине нет религиозных конфликтов, - Бородянский

В Украине нет религиозных конфликтов, - Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский убежден, что в межцерковных отношениях критически острых конфликтов нет

Об этом он сказал в интервью РИСУ.

"Украина является поликонфессиональной, мультирелигиозной страной. Я никогда не знал об этом, но мы самая протестантская страна Восточной Европы и баптистская - всей Европы в целом. У нас более 100 религиозных направлений, 36-38 тысяч зарегистрированных религиозных организаций. В этом плане наша страна очень пестрая. На мой взгляд, если смотреть в таком контексте, мы живем очень мирно. У нас нет явных, критично острых конфликтов, исходя из мониторинга, который проводит департамент по делам религий и национальностей", - отметил Бородянский.

Отвечая на вопрос о том, есть ли в Украине религиозная война, он сказал: "Религиозная война - не могу так сказать. Есть споры, есть сложные диалоги, но войны в такой формулировке, как вы говорите - конечно, нет".

В то же время Бородянский сказал, что в случае религиозного буллинга следует обращаться в полицию или в его министерство.

"Если вы знаете о таком факте, то вы, на мой взгляд, во-первых должны обращаться или в правоохранительные органы, или к нам. У Министерства молодежи, культуры и спорта есть мониторинговые функции, мы проводим мониторинг и отслеживаем такие вещи. И если мы видим нарушение - говорим с теми религиозными организациями, с их руководителями, предстоятелями. Если эти нарушения не устраняются, или там грубейшие нарушения, то должны работать правоохранительные органы. Никто не может подменять собой правоохранительную систему. Если любой субъект законодательного поля нарушает закон - есть государственная система превенции или наказания, чтобы таких нарушений не было, или чтобы за такие нарушения была понесена ответственность - административная или уголовная ", - подчеркнул чиновник.

  • 31 января вступил в силу закон о смене религиозными общинами подчинения. Закон позволяет религиозным общинам определять и изменять свою подчиненность религиозной организации, в частности переходить в Православную церковь Украины.
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