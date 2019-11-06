В Таиланде неизвестные напали на контрольно-пропускной пункт: не менее 15 погибших
6 ноября, 2019, 11:36
В ночь на среду, 6 ноября, неизвестные совершили вооруженное нападение на контрольно-пропускной пункт в провинции Яла на юге Таиланда, погибли по меньшей мере 15 человек
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей службы безопасности страны.
Еще четыре добровольца сельской обороны получили ранения.
Officials say at least 15 killed in attack in Thailand's restive south https://t.co/dq0sgv5tNW pic.twitter.com/UyDBD7xPz8- Reuters (@Reuters) November 6, 2019
"Скорее всего, это работа повстанцев", - заявил представитель региональной безопасности полковник Прамоте Пром-ин.
По его словам, это стало крупнейшим нападением с применением оружия за последние годы.
Чтобы уйти от преследования, нападавшие применили взрывчатку и рассыпали гвозди на проезжей части.
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы