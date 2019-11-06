 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Таиланде неизвестные напали на контрольно-пропускной пункт: не менее 15 погибших

В Таиланде неизвестные напали на контрольно-пропускной пункт: не менее 15 погибших

В ночь на среду, 6 ноября, неизвестные совершили вооруженное нападение на контрольно-пропускной пункт в провинции Яла на юге Таиланда, погибли по меньшей мере 15 человек

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей службы безопасности страны.

Еще четыре добровольца сельской обороны получили ранения.

"Скорее всего, это работа повстанцев", - заявил представитель региональной безопасности полковник Прамоте Пром-ин.

По его словам, это стало крупнейшим нападением с применением оружия за последние годы.

Чтобы уйти от преследования, нападавшие применили взрывчатку и рассыпали гвозди на проезжей части.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 ноября, 2019 среда

больше новостей

6 ноября, 2019 среда

5 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать