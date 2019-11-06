В Таджикистане напали на блокпост пограничников: 17 погибших
6 ноября, 2019, 12:19
В Таджикистане неизвестные в масках напали на пограничный пункт на границе с Узбекистаном
Как сообщили в Комитете национальной безопасности Таджикистана, 15 злоумышленников были убиты ответным огнем, еще пятеро были задержаны.
Кроме того, в результате нападения погибли пограничник и полицейский.
После допроса задержанных было установлено, что нападавшие являются членами террористической группировки Исламское государство.
Ранее сообщалось, что в Таиланде неизвестные совершили вооруженное нападение на контрольно-пропускной пункт в провинции Яла, в результате чего погибли 15 человек.
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