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Espreso.tvМирВ Таджикистане напали на блокпост пограничников: 17 погибших

В Таджикистане напали на блокпост пограничников: 17 погибших


фото: twitter
В Таджикистане неизвестные в масках напали на пограничный пункт на границе с Узбекистаном

Как сообщили в Комитете национальной безопасности Таджикистана, 15 злоумышленников были убиты ответным огнем, еще пятеро были задержаны.

Кроме того, в результате нападения погибли пограничник и полицейский.

После допроса задержанных было установлено, что нападавшие являются членами террористической группировки Исламское государство.

Ранее сообщалось, что в Таиланде неизвестные совершили вооруженное нападение на контрольно-пропускной пункт в провинции Яла, в результате чего погибли 15 человек.

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