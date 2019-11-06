В Таджикистане напали на блокпост пограничников: 17 погибших

6 ноября, 2019, 12:19

В Таджикистане неизвестные в масках напали на пограничный пункт на границе с Узбекистаном

Как сообщили в Комитете национальной безопасности Таджикистана, 15 злоумышленников были убиты ответным огнем, еще пятеро были задержаны.

Кроме того, в результате нападения погибли пограничник и полицейский.

После допроса задержанных было установлено, что нападавшие являются членами террористической группировки Исламское государство.

Ранее сообщалось, что в Таиланде неизвестные совершили вооруженное нападение на контрольно-пропускной пункт в провинции Яла, в результате чего погибли 15 человек.