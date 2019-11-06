В США назвали три страны, которые могут вмешаться в выборы-2020

6 ноября, 2019, 17:22

В США ряд ведомств опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что Россия, Китай, Иран "и другие недружественные иностранные" государства попытаются вмешаться в президентские выборы 2020 года

Совместное заявление глав министерства юстиции, министерства обороны, министерства национальной безопасности, директора Национальной разведки, ФБР, АНБ и Агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры было опубликовано на сайте Пентагона.

По данным правительства и американских спецслужб, вмешательство в выборы будет осуществляться "с помощью различных средств, включая кампании в социальных СМИ, операции по дезинформации или разрушительные кибератаки на федеральную и местную избирательную инфраструктуру".

Отмечается, что в настоящее время в США нет признаков взлома или разрушения избирательной инфраструктуры, которые позволили бы посторонним силам помешать проведению голосования, повлиять на его итоги или воспрепятствовать подсчету голосов, однако отслеживание возможных угроз продолжается.

Для защиты избирательного процесса главы министерств и спецслужб призывают граждан США быть бдительными и сообщать обо всех подозрениях в местные отделения избирательных органов, ФБР и министерство национальной безопасности.

Чтобы воспрепятствовать вмешательству и своевременно выявить угрозы, правительство США сотрудничает со всеми 50 штатами, местными отделениями избирательных органов и партнерами в частном секторе.

Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что Россия, Китай и Иран осуществляют попытки вмешательства в выборы в США в 2020 году.