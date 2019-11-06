В сборной Украины нет места Ракицкому, - экс-футболист национальной команды
6 ноября, 2019, 14:08
Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко заявил, что защитнику российского "Зенита" Ярославу Ракицкому нет места в команде Андрея Шевченко
Об этом, после заявления Ракицкого, что он решил завершить карьеру в сборной Украины, Левченко написал в twitter.
"У меня нет никаких претензий к футболисту Ракицкому. Я уверен - он сильный защитник. Но в данной ситуации мне абсолютно понятно, как строится сборная Украины. И в ней нет места Ракицкому. И так, футбол - это политика. Удачи Ярик - это был твой осознанный выбор ", - написал Левченко.
У меня нет никаких претензий к футболисту Ракицкому. Я уверен- он Сильный защитник. Но в данной ситуации мне абсолютно понятно, как строится сборная Украины. И в ней имеется места Ракицкому. И да, футбол- это политика. Удачи Ярик- это был твой Осознанные выбор.- Levchenko Evgeniy (@elevchenko) November 6, 2019
- Напомним, 6 ноября футболист российского "Зенита" Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины.
- Футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко отреагировал на решение Ярослава Ракицкого завершить карьеру в сборной Украины и назвал его легендой.
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