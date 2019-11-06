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Espreso.tvСпортВ сборной Украины нет места Ракицкому, - экс-футболист национальной команды

В сборной Украины нет места Ракицкому, - экс-футболист национальной команды


фото: tsn.ua
Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко заявил, что защитнику российского "Зенита" Ярославу Ракицкому нет места в команде Андрея Шевченко

Об этом, после заявления Ракицкого, что он решил завершить карьеру в сборной Украины, Левченко написал в twitter.

"У меня нет никаких претензий к футболисту Ракицкому. Я уверен - он сильный защитник. Но в данной ситуации мне абсолютно понятно, как строится сборная Украины. И в ней нет места Ракицкому. И так, футбол - это политика. Удачи Ярик - это был твой осознанный выбор ", - написал Левченко.

 

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