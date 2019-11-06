В "Укроборонпроме" проблемы благодаря предыдущему руководству, - Абромавичюс

6 ноября, 2019, 15:16

Доля компаний государственного концерна "Укроборонпром", которые участвуют в государственном заказе, падает, а доля частных компаний наоборот - растет

Об этом заявил гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Абромавичюс во время совещания с президентом в Харькове, передает Еспресо.TV

"Проблемы на самом деле существуют на всех (оборонных, - ред.) предприятиях. Проблемы глубокие, в основном финансово-управленческого подхода, в том числе и благодаря предыдущему руководству. Доля компаний "Укроборонпрома" в государственном оборонном заказе постоянно падает, в то же время частная доля увеличивается", - сказал он.

Абромавичюс отметил, что большая часть гособоронзаказа, которую заняли частные предприниматели, отходила к "компаниям, связанным с бывшими политиками".

Он отметил, что знает их имена, а "правоохранительные органы будут расследовать это преступление против страны и нужно рассекретить счета гособоронзаказа".