В проекте бюджета-2020 нет денег на "Государство в смартфоне", - Федоров

6 ноября, 2019, 09:03

В проекте бюджета на 2020 год не заложены средства на "Государство в смартфоне"

Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в facebook.

"На государство в смартфоне (приложение портал, оцифровку приоритетных услуг, обучение цифровых навыков и др.) бюджет не заложено. Есть 30,8 млн на поддержку текущих систем (сайты, серверы, шины), которые работали и раньше", - сообщил министр.

Федоров заявил, что делает ставку на команду и международно-техническую помощь, государственно-частное партнерство, волонтерство.

"В нашем направлении, на данном этапе развития страны, нужно уметь достигать цели с ограниченным ресурсом. А диджиталлизация - это эффективность, трансформация, и, надеюсь, влияние на увеличение бюджета на 2021 год", - пояснил он.

До этого Федоров объяснял, что именно предусматривает "государство в смартфоне":

"Государство в смартфоне" для меня - это когда украинец может решить любую свою жизненную или бизнес-ситуацию онлайн в 1 клик и, желательно, со смартфона, когда наш гражданин навсегда забудет, как выглядит чиновник и где он находится, когда украинцы смогут активно участвовать в построении государства через смартфон - речь идет об электронных петиции, консультации и даже выборы ".