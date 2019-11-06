В правительстве обещают запустить онлайн-платформу для помощи малому бизнесу
Об этом он написал в Facebook.
По его словам, каждый желающий сможет получить консультацию по открытию бизнеса, построению эффективного менеджмента, цифрового маркетинга, продаж, HR, внедрение CRM/HR-систем и других важных функций и направлений.
"Это не просто набор советов, а возможность получить помощь от реального консультанта, который глубоко понимает свой вопрос. Онлайн, по видеосвязи. Это наша миссия в рамках цифровой трансформации бизнеса. Ведь сегодня самый быстрый способ роста бизнеса - использование IT-инструментов", - отметил министр.
"Что мы делаем:
1. Разработали карту проблематики малого и среднего бизнеса. Сейчас ее дорабатывают 40+ компаний, работающих с МСП.
2. Разрабатываем методологию обучения консультантов.
3. Разрабатываем онлайн-платформу.
4. Готовим запуск первой оффлайн консалтинговой-зоны.
5. Готовим изменения в закон о государственном-частном партнерстве. Ведь придумали интересный формат масштабирования консалтинговых зон по всей стране", - рассказал он.
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