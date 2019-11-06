В правительстве обещают запустить онлайн-платформу для помощи малому бизнесу

6 ноября, 2019, 15:33

Вице-премьер министр трансформации Михаил Федоров анонсировал запуск онлайн-платформы для помощи малому и среднему бизнесу

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, каждый желающий сможет получить консультацию по открытию бизнеса, построению эффективного менеджмента, цифрового маркетинга, продаж, HR, внедрение CRM/HR-систем и других важных функций и направлений.

"Это не просто набор советов, а возможность получить помощь от реального консультанта, который глубоко понимает свой вопрос. Онлайн, по видеосвязи. Это наша миссия в рамках цифровой трансформации бизнеса. Ведь сегодня самый быстрый способ роста бизнеса - использование IT-инструментов", - отметил министр.

"Что мы делаем:

1. Разработали карту проблематики малого и среднего бизнеса. Сейчас ее дорабатывают 40+ компаний, работающих с МСП.

2. Разрабатываем методологию обучения консультантов.

3. Разрабатываем онлайн-платформу.

4. Готовим запуск первой оффлайн консалтинговой-зоны.

5. Готовим изменения в закон о государственном-частном партнерстве. Ведь придумали интересный формат масштабирования консалтинговых зон по всей стране", - рассказал он.