В ноябре "Филип Моррис" существенно снижает производство в Украине из-за скандальной поправки к законопроекту №1049

6 ноября, 2019, 14:09

Уже в этом месяце платежи компании по табачному акцизу уменьшатся на 32%

ЧАО "Филип Моррис Украина" вынуждено уменьшить объемы производства в ноябре из-за неопределенности относительно поправки № 8 к законопроекту №1049, которым предусмотрено установление распределения торговой наценки.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сокращение объемов производства приведет к снижению объемов уплаты акциза вследствие уменьшения выкупа акцизных марок.

Таким образом, прогнозируется, что объем уплаты акцизного налога в ноябре 2019 года по сравнению с среднемесячными платежами уменьшится на 32%.

За октябрь 2019 года компанией уплачено 1,3 млрд грн. акцизного налога.

На сегодня ЧАО "Филип Моррис Украина" является одним из крупнейших производителей сигарет и лидером табачного рынка Украины. В 2018 году компания уплатила в бюджеты и государственные целевые фонды более 16,3 млрд. гривен налогов и сборов, в том числе 12,8 млрд гривен акцизного налога.

Напомним, ранее Украинская ассоциация производителей табачных изделий "Укртютюн" обратилась с официальным письмом к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не подписывать законопроект №1049 из-за скандальной поправки №8 к данному законопроекту.

"Указанная поправка... приведет к росту средней цены сигарет на 18% (в среднем на 7 грн на пачку) дополнительно к повышению цены, обусловленной увеличением акциза на 20% с января 2020 (в среднем 6 грн на пачку), как это предусмотрено Налоговым кодексом. В итоге - подорожание сигарет в среднем на 13 грн, что приведет к дополнительному росту объема нелегальной торговли", - заявили в Ассоциации "Укртютюн".

"Просим Вас, уважаемый Владимир Александрович, безотлагательно вмешаться в ситуацию и не допустить вопиющего нарушения требований законов Украины в части ограничения конкуренции на рынке табачных изделий и обеспечить исключение поправки №8 к законопроекту №1049", - говорится в обращении.

Другие табачные компании уже заявили о приостановлении производства и отзыве ранее заказанных акцизных марок.

Так, British American Tobacco уже остановила производство сигарет на заводе в Прилуках, отозвала 25 млн предварительно заказанных акцизных марок на сумму более 505 млн гривен.

Компания Japan Tobacco International отозвала примерно 16 миллионов акцизных марок на общую сумму 350 млн гривен.