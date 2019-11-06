В ноябре "Филип Моррис" существенно снижает производство в Украине из-за скандальной поправки к законопроекту №1049
ЧАО "Филип Моррис Украина" вынуждено уменьшить объемы производства в ноябре из-за неопределенности относительно поправки № 8 к законопроекту №1049, которым предусмотрено установление распределения торговой наценки.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Сокращение объемов производства приведет к снижению объемов уплаты акциза вследствие уменьшения выкупа акцизных марок.
Таким образом, прогнозируется, что объем уплаты акцизного налога в ноябре 2019 года по сравнению с среднемесячными платежами уменьшится на 32%.
За октябрь 2019 года компанией уплачено 1,3 млрд грн. акцизного налога.
На сегодня ЧАО "Филип Моррис Украина" является одним из крупнейших производителей сигарет и лидером табачного рынка Украины. В 2018 году компания уплатила в бюджеты и государственные целевые фонды более 16,3 млрд. гривен налогов и сборов, в том числе 12,8 млрд гривен акцизного налога.
Напомним, ранее Украинская ассоциация производителей табачных изделий "Укртютюн" обратилась с официальным письмом к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не подписывать законопроект №1049 из-за скандальной поправки №8 к данному законопроекту.
"Указанная поправка... приведет к росту средней цены сигарет на 18% (в среднем на 7 грн на пачку) дополнительно к повышению цены, обусловленной увеличением акциза на 20% с января 2020 (в среднем 6 грн на пачку), как это предусмотрено Налоговым кодексом. В итоге - подорожание сигарет в среднем на 13 грн, что приведет к дополнительному росту объема нелегальной торговли", - заявили в Ассоциации "Укртютюн".
"Просим Вас, уважаемый Владимир Александрович, безотлагательно вмешаться в ситуацию и не допустить вопиющего нарушения требований законов Украины в части ограничения конкуренции на рынке табачных изделий и обеспечить исключение поправки №8 к законопроекту №1049", - говорится в обращении.
Другие табачные компании уже заявили о приостановлении производства и отзыве ранее заказанных акцизных марок.
Так, British American Tobacco уже остановила производство сигарет на заводе в Прилуках, отозвала 25 млн предварительно заказанных акцизных марок на сумму более 505 млн гривен.
Компания Japan Tobacco International отозвала примерно 16 миллионов акцизных марок на общую сумму 350 млн гривен.
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