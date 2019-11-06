В Киеве ВАЗ ударил Mitsubishi, после чего водитель Skoda с разгона "дополнил" аварию и скрылся пешком

6 ноября, 2019, 23:13

В Оболонском районе Киева произошла двойная ДТП с участием легковых Lada, Mitsubishi и Skoda

Об этом сообщают Вартови.Еспресо" .

Авария произошла на проспекте Степана Бандеры в направлении Дорогожичей. Сначала Lada "догнала" Mitsubishi, ударив ее сзади. Когда полицейские начали оформлять ДТП, то вдруг услышали удар и увидели как мимо проехала Skoda на большой скорости.

Водитель этой машины остановился примерно в 100 метрах от места первого ДТП. Оказалось, что Skoda ударила ВАЗ с такой силой, что последнюю опрокинуло на бок. Когда к Skoda подбежали полицейские, то увидели, что водитель машины скрылся в неизвестном направлении.

По предварительным данным, двойная авария обошлась без пострадавших, однако состояние водителя-беглеца пока неизвестно.