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Espreso.tvОбществоВ Киеве ВАЗ ударил Mitsubishi, после чего водитель Skoda с разгона "дополнил" аварию и скрылся пешком

В Киеве ВАЗ ударил Mitsubishi, после чего водитель Skoda с разгона "дополнил" аварию и скрылся пешком

В Оболонском районе Киева произошла двойная ДТП с участием легковых Lada, Mitsubishi и Skoda

Об этом сообщают Вартови.Еспресо" .

Авария произошла на проспекте Степана Бандеры в направлении Дорогожичей. Сначала Lada "догнала" Mitsubishi, ударив ее сзади. Когда полицейские начали оформлять ДТП, то вдруг услышали удар и увидели как мимо проехала Skoda на большой скорости.

Водитель этой машины остановился примерно в 100 метрах от места первого ДТП. Оказалось, что Skoda ударила ВАЗ с такой силой, что последнюю опрокинуло на бок. Когда к Skoda подбежали полицейские, то увидели, что водитель машины скрылся в неизвестном направлении.

По предварительным данным, двойная авария обошлась без пострадавших, однако состояние водителя-беглеца пока неизвестно.

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