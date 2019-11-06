В Киеве трое несовершеннолетних девушек выпрыгнули из окна психиатрической больницы
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
В полицию поступило сообщение от врачей о том, что в медицинское учреждение доставили местную жительницу, 2002 года рождения, с телесными повреждениями.
Как выяснили полицейские, потерпевшая и ее две 15-летние подруги-беглянки находились на лечении в специализированном медицинском учреждении. Девушки решили сбежать, выпрыгнув из окна на втором этаже.
Для 17-летней киевлянки скачок оказался неудачным: ее госпитализировали с переломом ноги. Двое других девушек с места происшествия скрылись, однако уже в течение часа их нашли у родственницы.
Офис омбудсмена в Facebook сообщает, что в заведении создали комиссию по выяснению обстоятельств побега детей.
После ознакомления с историями болезней детей в Офисе возникли вопросы:
- законности пребывания детей в лечебном учреждении;
- их направления;
- согласия законного представителя и самих детей на получение психиатрической помощи.
Сообщается, что открыто производство Уполномоченного по факту пребывания в заведении детей.
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