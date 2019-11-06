В Киеве трое несовершеннолетних девушек выпрыгнули из окна психиатрической больницы

6 ноября, 2019, 11:13

Трое девушек выпрыгнули из окна второго этажа больницы, в результате чего один из них получил телесные повреждения

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В полицию поступило сообщение от врачей о том, что в медицинское учреждение доставили местную жительницу, 2002 года рождения, с телесными повреждениями.

Как выяснили полицейские, потерпевшая и ее две 15-летние подруги-беглянки находились на лечении в специализированном медицинском учреждении. Девушки решили сбежать, выпрыгнув из окна на втором этаже.

Для 17-летней киевлянки скачок оказался неудачным: ее госпитализировали с переломом ноги. Двое других девушек с места происшествия скрылись, однако уже в течение часа их нашли у родственницы.

Офис омбудсмена в Facebook сообщает, что в заведении создали комиссию по выяснению обстоятельств побега детей.

После ознакомления с историями болезней детей в Офисе возникли вопросы:

законности пребывания детей в лечебном учреждении;

их направления;

согласия законного представителя и самих детей на получение психиатрической помощи.

Сообщается, что открыто производство Уполномоченного по факту пребывания в заведении детей.