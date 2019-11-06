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Espreso.tvОбществоВ Киеве на неделю ограничили движение на Броварском проспекте

В Киеве на неделю ограничили движение на Броварском проспекте


фото: ye.ua
На Броварском проспекте частично ограничат движение с 6 по 12 ноября

Об этом сообщает "Киевавтодор" в Facebook.

На путепроводе на пересечении улицы Киото и Броварского проспекта начинается ремонт консольной части тротуара.

"Чтобы меньше влиять на трафик с 8:00 до 14:00 работы будем выполнять в направлении Броваров. А с 14:00 до 20:00 - в направлении центра", - пояснили коммунальщики.

Отмечается, что во время работ движение будет частично ограничено.

 

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