В Киеве грузовик с неисправными тормозами вызвал массовое ДТП: повреждены 8 машин

6 ноября, 2019, 22:08

Вечером 6 ноября в Днепровском районе Киева произошло массовое ДТП с участием 8 автомобилей

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Авария произошла на ул. Братиславской в направлении пересечения с ул. Шолом Алейхема. У грузовика МАЗ отказали тормоза, из-за чего он начала крушить автомобили на своем пути. Сначала грузовик ударил автомобиль Toyota IQ, водитель которого перестраивалась из средней полосы в крайнюю правую. Этой и другим машинам - Toyota Camry, Mazda 3 - грузовик повредил правую сторону корпусов. После того, как водитель Toyota IQ остановилась, в нее влетела Skoda.

МАЗ пытался избежать столкновения с автомобилями, выехав на обочину, где снес около 20 метров отбойника, однако остановился лишь врезавшись в ISUZU, которую от удара развернуло и отбросило в правую переднюю дверь Volkswagen.

Также в ДТП от "эффекта домино" пострадали Slavuta и Peugeot.

К счастью, никто из людей в результате аварии не пострадал. На месте происшествия работают следователи, которые опрашивают водителей.