В Киеве грузовик с неисправными тормозами вызвал массовое ДТП: повреждены 8 машин
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Авария произошла на ул. Братиславской в направлении пересечения с ул. Шолом Алейхема. У грузовика МАЗ отказали тормоза, из-за чего он начала крушить автомобили на своем пути. Сначала грузовик ударил автомобиль Toyota IQ, водитель которого перестраивалась из средней полосы в крайнюю правую. Этой и другим машинам - Toyota Camry, Mazda 3 - грузовик повредил правую сторону корпусов. После того, как водитель Toyota IQ остановилась, в нее влетела Skoda.
МАЗ пытался избежать столкновения с автомобилями, выехав на обочину, где снес около 20 метров отбойника, однако остановился лишь врезавшись в ISUZU, которую от удара развернуло и отбросило в правую переднюю дверь Volkswagen.
Также в ДТП от "эффекта домино" пострадали Slavuta и Peugeot.
К счастью, никто из людей в результате аварии не пострадал. На месте происшествия работают следователи, которые опрашивают водителей.
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