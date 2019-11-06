В Гонконге неизвестный напал с ножом на члена парламента

6 ноября, 2019, 10:49

Вооруженный ножом мужчина напал на члена законодательного совета Гонконга Хэ Цзюньяо

Об этом сообщает South China Morning Post.

В результате нападения пострадали еще два человека. Все трое были госпитализированы.

Нападающего задержали, о его личности и мотивах пока не сообщается.

Как уточняется, нападение произошло в районе Туен Мун. В момент нападения Хэ Цзюньяо общался с избирателями в рамках предвыборной кампании возле своей палатки.



После нападения в пресс-службе политика сообщили, что Хэ Цзюньяо получил ранения грудной клетки и в ближайшее время его прооперируют. Сообщается, что его жизни ничего не угрожает.

Также ранения получили двое коллег парламентария. У них травмы руки и кисти.

Как отмечает издание, Хэ Цзюньяо является противником антиправительственных протестов и выступает за силовое подавление демонстраций, которые продолжаются в мегаполисе уже пять месяцев.