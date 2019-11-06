Украина сообщила ООН о более 31 тыс. российских военных в оккупированном Крыму

6 ноября, 2019, 19:56

Россия разместила в оккупированном Крыма 31,5 тыс. военных, а также около 1 тыс. единиц техники, в частности танков, бронированных машин, артиллерийских систем, авиации и флота

Об этом сообщил на брифинге "Демилитаризация, деоккупация и реинтеграция АР Крым и г.. Севастополь (Украина): будущие вызовы" в штаб-квартире ООН заместитель главы МИД Украины Егор Божок, передает "Укринформ".

"Сегодня численность объединенного оперативного группировки РФ в оккупированном Крыму, по нашим данным, составляет 31,5 тыс. личного состава", - сказал Божок.

Дипломат уточнил, что, по имеющимся данным, на оккупированном полуострове сейчас находятся 40 российских танков, 583 единицы бронированной техники, 162 единицы тяжелых артиллерийских установок, 122 боевых самолета, 62 вертолета, 12 систем залпового огня. Кроме того, в регионе действуют 34 российских военных корабля и 7 подводных лодок.

По словам дипломата, ожидается, что численность российских войск и вооружения увеличится в 1,5 раза до 2025 года.

Кроме того, Божок отметил ядерную угрозу со стороны России, сообщив о передислокации соответствующих вооружений в Крым.

"Мы получили много сигналов о переводе морских средств доставки ядерного оружия с основной части России на территорию оккупированного Крыма, а также в районе Севастополя была расконсервирована соответствующая инфраструктура для хранения таких средств", - сказал Божок.

Дипломат сообщил о намерении Украины внести на рассмотрение Генассамблеи ООН обновленный проект резолюции "Проблема милитаризации АР Крым и г.. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей" и призвал страны-члены ООН поддержать этот документ, главной целью которого является принуждение РФ вывести все войска из Крыма и прекратить оккупацию полуострова.