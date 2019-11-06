Туск решил не баллотироваться на пост президента Польши
6 ноября, 2019, 11:25
Президент Евросовета Дональд Туск заявил, что решил не баллотироваться в президенты Польши на выборах 2020 года
Об этом он сказал в комментарии польским телеканалам Polsat News и TVN24.
"После глубоких раздумий я принял решение, что не буду кандидатом на ближайших президентских выборах", - сказал Туск.
По его словам, он решил объявить о своем решении, поскольку время идет, а оппозиции надо быстро определяться с соперником для нынешнего президента Анджея Дуды, который попытается в следующем году переизбраться на пост.
Туск добавил, что оппозиция может эти выборы выиграть, но для этого нужно выбрать кандидата, который не будет обременен багажом сложных и непопулярных решений, таких как есть за его плечами со времен, когда он был премьер-министром Польши (2007-2014 гг .).
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