Туск решил не баллотироваться на пост президента Польши

6 ноября, 2019, 11:25

Президент Евросовета Дональд Туск заявил, что решил не баллотироваться в президенты Польши на выборах 2020 года

Об этом он сказал в комментарии польским телеканалам Polsat News и TVN24.

"После глубоких раздумий я принял решение, что не буду кандидатом на ближайших президентских выборах", - сказал Туск.

По его словам, он решил объявить о своем решении, поскольку время идет, а оппозиции надо быстро определяться с соперником для нынешнего президента Анджея Дуды, который попытается в следующем году переизбраться на пост.

Туск добавил, что оппозиция может эти выборы выиграть, но для этого нужно выбрать кандидата, который не будет обременен багажом сложных и непопулярных решений, таких как есть за его плечами со времен, когда он был премьер-министром Польши (2007-2014 гг .).