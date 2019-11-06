Ткаченко заявил о неверной трактовке его слов о боевиках, которые останутся управлять Донбассом

6 ноября, 2019, 17:38

Советник секретаря СНБО Максим Ткаченко заявил, что СМИ неправильно истолковали его слова

Об этом он написал в Facebook.

"На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, рано или поздно, пройдут выборы по законодательству Украины с участием международных организаций. Наши земляки, граждане Украины, которые проживают на неподконтрольной части, так и внутренне перемещенные лица, которые вернутся домой, сделают свой выбор. по результатам этого выбора в новых украинских луганской и донецкой местных властях могут оказаться нынешние руководители больниц, школ, университетов, театров Луганска, Донецка и других городов, которые не принимали никакого участия в незаконных действиях, а остались на той территории, как заложники ситуации", - написал Ткаченко.