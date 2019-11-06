Сирийцы забросали камнями российский военный патруль
6 ноября, 2019, 08:45
Турецкие и российские войска провели второе совместное патрулирование на севере Сирии близ города Кобани
Об этом сообщает "Европейская правда".
Местные сирийцы выступили против прохождения турецких и российских военнослужащих по территории их села.
У Кобани толпы людей забросали проезжающие мимо турецкие и российские бронемашины камнями с обочины и скандировали лозунги с призывами к военным убираться.
Несколько десятков человек сумели остановить два российских бронетранспортера, и некоторые из них забрались на один из автомобилей военной полиции.
Министерство обороны России заявило, что во время патрульной миссии инцидентов не было.
- 1 ноября российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование района на границе Турции и Сирии.
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