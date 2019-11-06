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Espreso.tvМирСирийцы забросали камнями российский военный патруль

Сирийцы забросали камнями российский военный патруль

Турецкие и российские войска провели второе совместное патрулирование на севере Сирии близ города Кобани

Об этом сообщает "Европейская правда".

Местные сирийцы выступили против прохождения турецких и российских военнослужащих по территории их села.

У Кобани толпы людей забросали проезжающие мимо турецкие и российские бронемашины камнями с обочины и скандировали лозунги с призывами к военным убираться.

Несколько десятков человек сумели остановить два российских бронетранспортера, и некоторые из них забрались на один из автомобилей военной полиции.

Министерство обороны России заявило, что во время патрульной миссии инцидентов не было.

  • 1 ноября российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование района на границе Турции и Сирии.
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