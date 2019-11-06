Сидорчук назвал причину неудачного результата "Динамо" в прошлом матче Лиги Европы

6 ноября, 2019, 23:37

Перед матчем 4-го тура группового раунда Лиги Европы между киевским "Динамо" и датским "Копенгагеном" капитан украинском Сергей Сидорчук признался, что в прошлой встрече киевляне не смогли победить, потому что плохо подготовились

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

На предматчевой пресс-конференции посвященной матча 4-го тура группового раунда Лиги Европы между датским "Копенгагеном" и киевским "Динамо" Украинский капитан Сергей Сидорчук рассказал, почему "Динамо" не смогло победить "Копенгаген" в прошлом матче в Киеве.

"Наверное, мы были не до конца готовы к такой игре. Нас прессинговали с первой минуты. Мы обращались домашнюю игру, и для нас стало сюрпризом, что нас так прессинговали. Сейчас это для нас сюрпризом уже не будет", - пояснил футболист.

Встреча между "Динамо" и "Копенгагеном" состоится 7 ноября, в Дании. Начало в 19:55.