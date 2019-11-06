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Espreso.tvОбществоСуд прекратил производство о разрыве личного поручительства Коломойского перед НБУ

Суд прекратил производство о разрыве личного поручительства Коломойского перед НБУ

Киевский апелляционный суд прекратил производство по делу о разрыве личного поручительства Коломойского перед НБУ по кредитам рефинансирования на 9,2 млрд грн.

Об этом сообщает НВ.

Кредиты были выданы ПриватБанку до национализации.

Суд удовлетворил ходатайство ПриватБанка, которое поддержал Нацбанк, об остановке производства до вынесения решения по делу об отмене национализации ПриватБанка.

Решение о разрыве поручительства было принято Печерским районным судом ночью 20 апреля.

  • В Генеральной прокуратуре не исключают, что к делу о выводе средств из ПриватБанка его бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым могут быть причастны бывшие высокопоставленные чиновники.
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