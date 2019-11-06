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Espreso.tvОбществоСпрос превысил предложение в 5 раз: Минфин впервые с мая выпустил ОВГЗ на 4 года

Спрос превысил предложение в 5 раз: Минфин впервые с мая выпустил ОВГЗ на 4 года


фото: ukranews
Министерство финансов Украины 6 ноября на аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 3,14 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство впервые с мая этого года предложило рынку четырехлетние ОВГЗ на 2,5 млрд грн. Спрос превысил предложение почти в пять раз и достиг 12,47 млрд грн. Средневзвешенный уровень доходности составил 13,3% (в мае - 16%). Минфин привлек в бюджет 2,3 млрд грн.

Также Минфин предложил трехмесячные и годовые бумаги. Средневзвешенные ставки составили соответственно 14,35% (снижена на 100 базисных пунктов) и 14% (на 27 бп). Таким образом министерство привлекло в бюджет 311, 6 млн и 521, 4 млрд грн соответственно.

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