Спрос превысил предложение в 5 раз: Минфин впервые с мая выпустил ОВГЗ на 4 года
6 ноября, 2019, 09:33
Министерство финансов Украины 6 ноября на аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 3,14 млрд грн
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Министерство впервые с мая этого года предложило рынку четырехлетние ОВГЗ на 2,5 млрд грн. Спрос превысил предложение почти в пять раз и достиг 12,47 млрд грн. Средневзвешенный уровень доходности составил 13,3% (в мае - 16%). Минфин привлек в бюджет 2,3 млрд грн.
Также Минфин предложил трехмесячные и годовые бумаги. Средневзвешенные ставки составили соответственно 14,35% (снижена на 100 базисных пунктов) и 14% (на 27 бп). Таким образом министерство привлекло в бюджет 311, 6 млн и 521, 4 млрд грн соответственно.
- Напомним, 9 октября Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 2,154 млрд грн .
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