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Espreso.tvОбществоСМИ обнародовали письмо, в котором Трамп приглашает Зеленского в Белый дом и уверяет в "непоколебимой" поддержке

СМИ обнародовали письмо, в котором Трамп приглашает Зеленского в Белый дом и уверяет в "непоколебимой" поддержке


фото: reuters
В США издание The Daily Beast опубликовало письмо президента Дональда Трампа, которое он написал Владимиру Зеленскому после его инаугурации

В письме Трамп заверил Зеленского в "непоколебимой" поддержке Украины, а также приглашает в Белый дом.


"Знайте, что американский народ вас поддерживает и готов помочь Украине реализовать весь ее потенциал. Чтобы подтвердить свои обязательства, я хочу вас пригласить на встречу со мной в Белом доме в Вашингтоне как можно скорее, как только сможем найти удобное время для обеих сторон" , - говорится в письме американского президента.


Отмечается, что письмо датировано 29 мая 2019 года.

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