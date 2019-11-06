СМИ обнародовали письмо, в котором Трамп приглашает Зеленского в Белый дом и уверяет в "непоколебимой" поддержке
6 ноября, 2019, 14:46
В США издание The Daily Beast опубликовало письмо президента Дональда Трампа, которое он написал Владимиру Зеленскому после его инаугурации
В письме Трамп заверил Зеленского в "непоколебимой" поддержке Украины, а также приглашает в Белый дом.
"Знайте, что американский народ вас поддерживает и готов помочь Украине реализовать весь ее потенциал. Чтобы подтвердить свои обязательства, я хочу вас пригласить на встречу со мной в Белом доме в Вашингтоне как можно скорее, как только сможем найти удобное время для обеих сторон" , - говорится в письме американского президента.
Отмечается, что письмо датировано 29 мая 2019 года.
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