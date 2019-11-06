Сенцов пошел на тренировку с майкой из тюрьмы в Лабытнанги. Фотофакт

6 ноября, 2019, 10:58

Украинский режиссер и в прошлом пленник Кремля Олег Сенцов пошел на тренировку по, вероятно, боксу

Об этом он сообщил в Facebook.

На фотографии видно боксерские перчатки и черную майку, внизу которой написано "Сенцов О.Г"

"Первая тренировка после долгого перерыва всегда самая трудная. Черная "хозовская" маечка с клеймом еще с Лабытнанги", - подписал фото Сенцов.