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Espreso.tvОбществоСенцов пошел на тренировку с майкой из тюрьмы в Лабытнанги. Фотофакт

Сенцов пошел на тренировку с майкой из тюрьмы в Лабытнанги. Фотофакт

Украинский режиссер и в прошлом пленник Кремля Олег Сенцов пошел на тренировку по, вероятно, боксу

Об этом он сообщил в Facebook.

На фотографии видно боксерские перчатки и черную майку, внизу которой написано "Сенцов О.Г"

"Первая тренировка после долгого перерыва всегда самая трудная. Черная "хозовская" маечка с клеймом еще с Лабытнанги", - подписал фото Сенцов.

 

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