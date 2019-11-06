С начала года в Украину перевели более $ 1,7 млрд - Нацбанк

6 ноября, 2019, 10:25

С начала 2019 года через системы перевода средств в Украину поступило более $ 1,7 млрд в эквиваленте. Больше всего средств перевели из США и Израиля

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что эта сумма на 4% меньше, чем за 9 месяцев 2018 года. Такое незначительное колебание Нацбанк связывает с сезонными факторами.

Трансграничные переводы в Украине фактически осуществляли 9 систем перевода средств, из них 2 - созданные резидентами и 7 - созданы нерезидентами (4 системы с США, по 1 системе - из Грузии, Канады, Азербайджана). Лидерство по объемам трансграничных переводов сохраняют системы перевода средств - резиденты США.

За девять месяцев 2019 года через системы перевода средств в пределах Украины переведено почти 140 млрд грн или $ 5,3 млрд в эквиваленте. Это более чем на треть (более 35%) больше, если сравнить с аналогичным периодом 2018 года.

Преобладающий объем внутригосударственных переводов (89%) традиционно приходится на системы, созданные небанковскими учреждениями. Наибольший объем переводов в пределах Украины (более 67%) осуществили две системы перевода средств - FORPOST (ООО "ПОСТ ФИНАНС") и Почтовый перевод (АО "Укрпочта").