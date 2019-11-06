С начала года в Украину перевели более $ 1,7 млрд - Нацбанк
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что эта сумма на 4% меньше, чем за 9 месяцев 2018 года. Такое незначительное колебание Нацбанк связывает с сезонными факторами.
Трансграничные переводы в Украине фактически осуществляли 9 систем перевода средств, из них 2 - созданные резидентами и 7 - созданы нерезидентами (4 системы с США, по 1 системе - из Грузии, Канады, Азербайджана). Лидерство по объемам трансграничных переводов сохраняют системы перевода средств - резиденты США.
За девять месяцев 2019 года через системы перевода средств в пределах Украины переведено почти 140 млрд грн или $ 5,3 млрд в эквиваленте. Это более чем на треть (более 35%) больше, если сравнить с аналогичным периодом 2018 года.
Преобладающий объем внутригосударственных переводов (89%) традиционно приходится на системы, созданные небанковскими учреждениями. Наибольший объем переводов в пределах Украины (более 67%) осуществили две системы перевода средств - FORPOST (ООО "ПОСТ ФИНАНС") и Почтовый перевод (АО "Укрпочта").
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы