С начала года 208 журналистов пострадали из-за профессиональной деятельности, - Институт массовой информации
Об этом с трибуны парламента во время слушаний безопасности журналистов в Украине сообщила исполнительная директор Института массовой информации Оксана Романюк, сообщает hromadske.ua.
"За 10 месяцев этого года в Украине пострадали 208 журналистов вследствие своей профессиональной деятельности... Я сама прошла через избиение, через угрозы, через публичное давление, обыски, допросы, у меня изымали ноутбук. В прошлом году выбивали в офис ИМИ. Я знаю, насколько сложно, когда ты не в силах идти дальше, когда ты лежишь и понимаешь, что должен встать, потому что понимаешь, что если не ты, то кто? Для меня была очень важна поддержка коллег и именно поэтому двери офиса ИМИ всегда будут открыты для журналистов. мы из-под земли достанем те броники, мы найдем деньги на лечение, мы поможем коллегам. И именно поэтому мы очень тщательно и ответственно относимся к барометра свободы слова. Из тех 208 кейсов, что я назвала, 147 касались физической агрессии. На сегодня физическая агрессия - является самой большой проблемой для украинских журналистов", - отметила она.
Романюк назвала 4 категории журналистов, которые страдают больше всех: те, которые работают в зоне ООС, расследователи, операторы и фотографы и региональные журналисты
"Регионы - самые худшие с точки зрения безопасности журналистов. Разумеется, это оккупированные территории. Далее - Киев и область. На втором месте Одесская, третье разделили Волынь и Днепропетровщина", - добавила Романюк.
- В Украине планируют ввести ответственность журналистов за распространение неправдивой или манипулятивной информации.
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы