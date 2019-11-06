С начала года 208 журналистов пострадали из-за профессиональной деятельности, - Институт массовой информации

6 ноября, 2019, 15:27

С начала 2019 года в Украине пострадали 208 журналистов из-за своей профессиональной деятельности

Об этом с трибуны парламента во время слушаний безопасности журналистов в Украине сообщила исполнительная директор Института массовой информации Оксана Романюк, сообщает hromadske.ua.

"За 10 месяцев этого года в Украине пострадали 208 журналистов вследствие своей профессиональной деятельности... Я сама прошла через избиение, через угрозы, через публичное давление, обыски, допросы, у меня изымали ноутбук. В прошлом году выбивали в офис ИМИ. Я знаю, насколько сложно, когда ты не в силах идти дальше, когда ты лежишь и понимаешь, что должен встать, потому что понимаешь, что если не ты, то кто? Для меня была очень важна поддержка коллег и именно поэтому двери офиса ИМИ всегда будут открыты для журналистов. мы из-под земли достанем те броники, мы найдем деньги на лечение, мы поможем коллегам. И именно поэтому мы очень тщательно и ответственно относимся к барометра свободы слова. Из тех 208 кейсов, что я назвала, 147 касались физической агрессии. На сегодня физическая агрессия - является самой большой проблемой для украинских журналистов", - отметила она.

Романюк назвала 4 категории журналистов, которые страдают больше всех: те, которые работают в зоне ООС, расследователи, операторы и фотографы и региональные журналисты

"Регионы - самые худшие с точки зрения безопасности журналистов. Разумеется, это оккупированные территории. Далее - Киев и область. На втором месте Одесская, третье разделили Волынь и Днепропетровщина", - добавила Романюк.