С 7 ноября Киев будут закрывать для грузовых автомобилей в утренние и вечерние часы пик

6 ноября, 2019, 13:35

С 7 ноября будет ограничен въезд грузовых автомобилей с разрешенной массой более 4,5 тонн в пределы города Киева в часы пик с 07:00 до 10:00 утра и вечером с 17:00 до 20:00

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что внедрять изменения начнут на въезде со стороны Житомира, а впоследствии и на других въездах.

"Такое решение не только позволит улучшить экологическую ситуацию в Киеве, но и обеспечит разгрузку улично-дорожной сети, создаст дополнительное пространство для движения пассажирского транспорта, повысит уровень пропускной способности улиц и дорог столицы", - рассказал заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры Дмитрий Рахматуллин.

Ранее советник Киевского городского головы Максим Бахматов сообщал, что за сутки в Киев въезжает до 50 тыс. грузовых авто, что отрицательно сказывается на трафике и экологии.

"Кроме того, большая часть транзита проезжает именно через киевский Южный мостовой переход, нагрузка на который сегодня в 6 раз превышает проектное", - добавил он.