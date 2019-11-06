С 7 ноября Киев будут закрывать для грузовых автомобилей в утренние и вечерние часы пик
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Отмечается, что внедрять изменения начнут на въезде со стороны Житомира, а впоследствии и на других въездах.
"Такое решение не только позволит улучшить экологическую ситуацию в Киеве, но и обеспечит разгрузку улично-дорожной сети, создаст дополнительное пространство для движения пассажирского транспорта, повысит уровень пропускной способности улиц и дорог столицы", - рассказал заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры Дмитрий Рахматуллин.
Ранее советник Киевского городского головы Максим Бахматов сообщал, что за сутки в Киев въезжает до 50 тыс. грузовых авто, что отрицательно сказывается на трафике и экологии.
"Кроме того, большая часть транзита проезжает именно через киевский Южный мостовой переход, нагрузка на который сегодня в 6 раз превышает проектное", - добавил он.
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