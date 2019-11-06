Российские оккупанты минируют местность вдоль линии соприкосновения, - Минобороны
6 ноября, 2019, 14:28
Российские оккупационные войска увеличили количество работ по минированию местности вдоль линии соприкосновения и в "серой зоне"
Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Максим Праута, сообщает Укринформ.
"С начала ноября выросла интенсивность проведения врагом инженерных работ, в том числе по минированию местности вдоль линии соприкосновения, включая так называемую серую зону", - сказал Праута.
Вместе с тем, отметил спикер, увеличилось количество небоевых потерь личного состава оккупантов. Так, 1 ноября военнослужащий одного из подразделений первого корпуса ВС РФ получил тяжелые ранения в результате неосторожного обращения с противопехотной миной при ее установке. В то же время командование оккупантов скрывает указанный инцидент.
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