Российские оккупанты минируют местность вдоль линии соприкосновения, - Минобороны

6 ноября, 2019, 14:28

Российские оккупационные войска увеличили количество работ по минированию местности вдоль линии соприкосновения и в "серой зоне"

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Максим Праута, сообщает Укринформ.

"С начала ноября выросла интенсивность проведения врагом инженерных работ, в том числе по минированию местности вдоль линии соприкосновения, включая так называемую серую зону", - сказал Праута.

Вместе с тем, отметил спикер, увеличилось количество небоевых потерь личного состава оккупантов. Так, 1 ноября военнослужащий одного из подразделений первого корпуса ВС РФ получил тяжелые ранения в результате неосторожного обращения с противопехотной миной при ее установке. В то же время командование оккупантов скрывает указанный инцидент.