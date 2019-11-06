 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРоссийские оккупанты минируют местность вдоль линии соприкосновения, - Минобороны

Российские оккупанты минируют местность вдоль линии соприкосновения, - Минобороны


фото: reuters
Российские оккупационные войска увеличили количество работ по минированию местности вдоль линии соприкосновения и в "серой зоне"

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Максим Праута, сообщает Укринформ.

"С начала ноября выросла интенсивность проведения врагом инженерных работ, в том числе по минированию местности вдоль линии соприкосновения, включая так называемую серую зону", - сказал Праута.

Вместе с тем, отметил спикер, увеличилось количество небоевых потерь личного состава оккупантов. Так, 1 ноября военнослужащий одного из подразделений первого корпуса ВС РФ получил тяжелые ранения в результате неосторожного обращения с противопехотной миной при ее установке. В то же время командование оккупантов скрывает указанный инцидент.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 ноября, 2019 среда

больше новостей

6 ноября, 2019 среда

5 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать