Россияне на Донбассе бьют из запрещенных минометов, 4 бойца ООС получили ранения

6 ноября, 2019, 18:29

В среду, 6 ноября, по состоянию на 18:00 российские оккупанты 5 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики били по украинским укреплениях неподалеку Майского из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, у Зайцева - из станковых противотанковых гранатометов, вблизи Крымского - из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли Объединенные силы у Песков из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Водяного, что на Приазовье - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала дня 6 ноября четверо военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения.