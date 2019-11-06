Россияне на Донбассе бьют из запрещенных минометов, 4 бойца ООС получили ранения
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики били по украинским укреплениях неподалеку Майского из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, у Зайцева - из станковых противотанковых гранатометов, вблизи Крымского - из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли Объединенные силы у Песков из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Водяного, что на Приазовье - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
С начала дня 6 ноября четверо военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения.
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