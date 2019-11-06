Роналдо решил приобрести португальский или английский футбольный клуб
6 ноября, 2019, 18:02
Легендарный нападающий Роналдо хочет приобрести новый футбольный клуб, в приоритете Англия и Португалия
Об этом сообщает AS.
Знаменитый бразильский форвард Роналдо, который является акционером испанского "Вальядолида", намерен приобрести еще один футбольный клуб,
"Я искал клуб для покупки. Я уже посмотрел в Англии, во втором дивизионе. Первый очень дорогой, а также второй тоже. Я также посмотрел в Португалии, и я все еще продолжаю искать там", - рассказал "зубастик".
В сентябре прошлого года по 30 млн евро Роналдо купил 51 процент акций "Вальядолида". После 12 матчей клуб занимает 13 место в чемпионате Испании и имеет в активе 17 очков. За команду, в рамках арендного соглашения, выступает украинский голкипер Андрей Лунин.
- 10 октября легендарный бразильский защитник Роберто Карлос вспомнил времена, когда выступал за мадридский "Реал" с Роналдо.
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