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Espreso.tvСпортРоналдо решил приобрести португальский или английский футбольный клуб

Роналдо решил приобрести португальский или английский футбольный клуб


фото: as.com
Легендарный нападающий Роналдо хочет приобрести новый футбольный клуб, в приоритете Англия и Португалия

Об этом сообщает AS.

Знаменитый бразильский форвард Роналдо, который является акционером испанского "Вальядолида", намерен приобрести еще один футбольный клуб,

"Я искал клуб для покупки. Я уже посмотрел в Англии, во втором дивизионе. Первый очень дорогой, а также второй тоже. Я также посмотрел в Португалии, и я все еще продолжаю искать там", - рассказал "зубастик".

В сентябре прошлого года по 30 млн евро Роналдо купил 51 процент акций "Вальядолида". После 12 матчей клуб занимает 13 место в чемпионате Испании и имеет в активе 17 очков. За команду, в рамках арендного соглашения, выступает украинский голкипер Андрей Лунин.

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