Работникам Укроборонпрома задолжали 1,5 млрд зарплаты - Абромавичус

6 ноября, 2019, 14:38

По словам Абромавичуса, в наследство остался концерн в очень тяжелом состоянии

Об этом рассказал генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс во время пресс-конференции в Харькове, передает Еспресо.TV

"В наследство остался концерн в очень тяжелом состоянии, на некоторых предприятиях давно не производят ничего для военно-промышленного комплекса", - отметил он.

По его словам, наиболее болезненной темой является просроченные задолженности по заработной плате - общая просроченная задолженность кредитов по зарплатам поставщикам составляет 10,5 млрд грн.

"Это очень сильно тянет весь концерн вниз. На 43 предприятиях только людям по зарплате должны более 450 млн грн, а вместе с налогами - 1,1 млрд грн, а вместе со спецпенсиями - 1,5 млрд грн ", - добавил Абромавичус.