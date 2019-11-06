Работникам Укроборонпрома задолжали 1,5 млрд зарплаты - Абромавичус
Об этом рассказал генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичюс во время пресс-конференции в Харькове, передает Еспресо.TV
"В наследство остался концерн в очень тяжелом состоянии, на некоторых предприятиях давно не производят ничего для военно-промышленного комплекса", - отметил он.
По его словам, наиболее болезненной темой является просроченные задолженности по заработной плате - общая просроченная задолженность кредитов по зарплатам поставщикам составляет 10,5 млрд грн.
"Это очень сильно тянет весь концерн вниз. На 43 предприятиях только людям по зарплате должны более 450 млн грн, а вместе с налогами - 1,1 млрд грн, а вместе со спецпенсиями - 1,5 млрд грн ", - добавил Абромавичус.
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