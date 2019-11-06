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Espreso.tvОбщество"Tesla возвращается": Зеленский готовит второе видео из электрокара - Тимошенко

"Tesla возвращается": Зеленский готовит второе видео из электрокара - Тимошенко

Президент Украины Владимир Зеленский записывает продолжение видеоразговора "Откровенно с президентом", где он находится за рулем электрокара Tesla

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Facebook.

"Tesla возвращается. Скоро", - отметил он.

Ранее журналист "Схем" Михаил Ткач в Facebook сообщал , что на предыдущем видео Зеленский за рулем Tesla главы Офиса президента Андрея Богдана.

 

 

 

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