"Tesla возвращается": Зеленский готовит второе видео из электрокара - Тимошенко

6 ноября, 2019, 09:29

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Facebook.

"Tesla возвращается. Скоро", - отметил он.

Ранее журналист "Схем" Михаил Ткач в Facebook сообщал , что на предыдущем видео Зеленский за рулем Tesla главы Офиса президента Андрея Богдана.