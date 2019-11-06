"Tesla возвращается": Зеленский готовит второе видео из электрокара - Тимошенко
6 ноября, 2019, 09:29
Президент Украины Владимир Зеленский записывает продолжение видеоразговора "Откровенно с президентом", где он находится за рулем электрокара Tesla
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Facebook.
"Tesla возвращается. Скоро", - отметил он.
Ранее журналист "Схем" Михаил Ткач в Facebook сообщал , что на предыдущем видео Зеленский за рулем Tesla главы Офиса президента Андрея Богдана.
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы