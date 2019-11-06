"Шахтер" проиграл загребскому "Динамо" в Юношеской лиге УЕФА

6 ноября, 2019, 17:09

В 4-м туре Юношеской Лиги УЕФА донецкий "Шахатр" на выезде проиграл загребском "Динамо" со счетом 0:1

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В 4-м туре группового раунда Юношеской лиги УЕФА (U19) донецкий "Шахтер" в гостях минимально уступил загребскому "Динамо" со счетом 0:1.

На 61-й минуте единственный гол в матче забил центральный полузащитник хорватов Краманич.

После 4-х туров "Шахтер" занимает последнее место в группе, имея в активе 2 пункта. Квартет возглавляет загребское "Динамо", а активе хорватов 8 пунктов, у "Аталанты" 7 очков и второе место, у "Ман Сити" 4 пункта и соответственно третье место в группе С.