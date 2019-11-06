"Шахтер" проиграл загребскому "Динамо" в Юношеской лиге УЕФА
6 ноября, 2019, 17:09
В 4-м туре Юношеской Лиги УЕФА донецкий "Шахатр" на выезде проиграл загребском "Динамо" со счетом 0:1
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В 4-м туре группового раунда Юношеской лиги УЕФА (U19) донецкий "Шахтер" в гостях минимально уступил загребскому "Динамо" со счетом 0:1.
На 61-й минуте единственный гол в матче забил центральный полузащитник хорватов Краманич.
После 4-х туров "Шахтер" занимает последнее место в группе, имея в активе 2 пункта. Квартет возглавляет загребское "Динамо", а активе хорватов 8 пунктов, у "Аталанты" 7 очков и второе место, у "Ман Сити" 4 пункта и соответственно третье место в группе С.
- Напомним, "Шахтер" сегодня сыграет против "Динамо" в Загребе. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.
- "Шахтер" перед ключевым матчем группового раунда Лиги чемпионов против хорватского "Динамо" потерял полузащитника Евгения Коноплянку.
- 22 октября в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" не смог переиграть на своем поле "Динамо" из Загреба.
Читайте также
-
4 ноября, 2019 Виталий Портников: Путин ждет срочной необходимости
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы
-
31 октября, 2019 Виталий Портников: Виндман показал, что такое американские ценности
Читайте также
-
-
1 ноября, 2019 Как укрепить иммунную систему в осенне-зимний период
-
1 ноября, 2019 Война или иллюзия? - 5 книг, которые отвечают на вопросы