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Espreso.tvОбщество"Развивать свое экономику, а не спасать агрессора": правительство запретило ввоз бывших в употреблении вагонов из РФ с 20 ноября

"Развивать свое экономику, а не спасать агрессора": правительство запретило ввоз бывших в употреблении вагонов из РФ с 20 ноября


фото: cfts.org.ua
Кабинет министров Украины принял решение ввести запрет на ввоз устаревшего подвижного состава из Российской Федерации с 20 ноября 2019 года

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"В мае 2019 года было принято решение ввести с 1 марта 2020 года запрет на ввоз устаревшего подвижного состава происхождением из Российской Федерации. После объявления о введении указанного запрета с марта 2020 года из Российской Федерации в Украину ввезено свыше 3 тысяч грузовых вагонов устаревшего парка. Сегодня правительством принято решение установить запрет на ввоз таких вагонов с 20 ноября 2019 года. Должны развивать свою экономику, а не спасать агрессора", - написал он.

 
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