"Развивать свое экономику, а не спасать агрессора": правительство запретило ввоз бывших в употреблении вагонов из РФ с 20 ноября
6 ноября, 2019, 16:43
Кабинет министров Украины принял решение ввести запрет на ввоз устаревшего подвижного состава из Российской Федерации с 20 ноября 2019 года
Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"В мае 2019 года было принято решение ввести с 1 марта 2020 года запрет на ввоз устаревшего подвижного состава происхождением из Российской Федерации. После объявления о введении указанного запрета с марта 2020 года из Российской Федерации в Украину ввезено свыше 3 тысяч грузовых вагонов устаревшего парка. Сегодня правительством принято решение установить запрет на ввоз таких вагонов с 20 ноября 2019 года. Должны развивать свою экономику, а не спасать агрессора", - написал он.
- Напомним, секретарь Нацкомитета по промышленному развитию Елена Салихова заявляла, что отсрочка эмбарго до 1 марта 2020 года привела к резкому росту импорта этих вагонов из РФ в 4 раза и сокращению заказов для украинских вагоностроителей.
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