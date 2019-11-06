"Развивать свое экономику, а не спасать агрессора": правительство запретило ввоз бывших в употреблении вагонов из РФ с 20 ноября

6 ноября, 2019, 16:43

Кабинет министров Украины принял решение ввести запрет на ввоз устаревшего подвижного состава из Российской Федерации с 20 ноября 2019 года

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"В мае 2019 года было принято решение ввести с 1 марта 2020 года запрет на ввоз устаревшего подвижного состава происхождением из Российской Федерации. После объявления о введении указанного запрета с марта 2020 года из Российской Федерации в Украину ввезено свыше 3 тысяч грузовых вагонов устаревшего парка. Сегодня правительством принято решение установить запрет на ввоз таких вагонов с 20 ноября 2019 года. Должны развивать свою экономику, а не спасать агрессора", - написал он.