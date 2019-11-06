"Помогут построить "честный" медийный бизнес" - Ткаченко о санкциях против убыточных СМИ
Об этом он заявил во время парламентских слушаний по безопасности деятельности журналистов, сообщает НВ.
"Украина - чуть ли не единственная страна в Европе, где подавляющее большинство частных СМИ являются убыточными. Это, конечно, создает подозрение того, что владельцы влияют на журналистов. В футболе, в УЕФА, уже 10 лет действует принцип так называемого финансового fair play (честная игра). Условно говоря, "сколько зарабатываешь - столько тратишь". Если, например, в течение трех лет СМИ является постоянно убыточными - наверняка есть шанс применения определенных санкций", - отметил Ткаченко.
По его оценкам, санкции помогут построить "честный" медийный бизнес.
Вопрос применения санкций будет внесен в законопроект о медиа, который гуманитарный комитет должен разработать до конца года.
Ткаченко также пообещал, что в рамках работы ВСК, которая занимается расследованием законности смены владельцев телеканалов NewsOne, 112 Украина и ZIK, рассмотрят вопрос ответственности за распространение фейковых новостей и дезинформации, нарушение журналистских стандартов и попустительство российской агрессии против Украины.
"За это тоже кто-то должен нести ответственность. Особенно, когда речь идет о попустительство агрессии врага. Могу заверить ни один "кум Путина" в этом вопросе не поможет", - добавил нардеп.
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Рада создала ВСК для проверки деятельности "пророссийских" каналов.
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