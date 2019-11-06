"Помогут построить "честный" медийный бизнес" - Ткаченко о санкциях против убыточных СМИ

6 ноября, 2019, 16:33

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко предложил ввести режим санкций против убыточных медиа

Об этом он заявил во время парламентских слушаний по безопасности деятельности журналистов, сообщает НВ.

"Украина - чуть ли не единственная страна в Европе, где подавляющее большинство частных СМИ являются убыточными. Это, конечно, создает подозрение того, что владельцы влияют на журналистов. В футболе, в УЕФА, уже 10 лет действует принцип так называемого финансового fair play (честная игра). Условно говоря, "сколько зарабатываешь - столько тратишь". Если, например, в течение трех лет СМИ является постоянно убыточными - наверняка есть шанс применения определенных санкций", - отметил Ткаченко.

По его оценкам, санкции помогут построить "честный" медийный бизнес.

Вопрос применения санкций будет внесен в законопроект о медиа, который гуманитарный комитет должен разработать до конца года.

Ткаченко также пообещал, что в рамках работы ВСК, которая занимается расследованием законности смены владельцев телеканалов NewsOne, 112 Украина и ZIK, рассмотрят вопрос ответственности за распространение фейковых новостей и дезинформации, нарушение журналистских стандартов и попустительство российской агрессии против Украины.

"За это тоже кто-то должен нести ответственность. Особенно, когда речь идет о попустительство агрессии врага. Могу заверить ни один "кум Путина" в этом вопросе не поможет", - добавил нардеп.